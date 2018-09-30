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فن

8 معلومات عن شريفة ماهر فى عيد ميلادها الـ85

الأحد 30/سبتمبر/2018 - 01:45 ص
صدى البلد
أحمد البهى
تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنانة القديرة شريفة ماهر، التى قدمت عشرات الأعمال تنوعت بين الغناء والتمثيل فى الإذاعة والمسرح والسينما المصرية ومؤخرًا التليفزيون.. وفى السطور التالية نرصد إبرز المعلومات عنها:

- إسمها بالكامل هدى ماهر الكفراوي.

- من مواليد 30 سبتمبر 1932 أي تبلغ من العمر 85 سنة.

- من اهم إعمالها "إزاي أنساك" و"إسماعيل يس في البوليس" و"الفانوس السحري" و "قصر الشوق" و"رجل له ماضي" .

- هاجرت الى السويد لفترة بعد زواجها من بطل العالم في الإسكواش عبد الواحد عبدالعزيز.

- حصلت على الجنسية السويدية، وقررت إرتداء الحجاب.

- عادت الى مصر لتشارك بدور صغير فى فيلم المصير , لرغبتها فى الظهور كضيف شرف مع يوسف شاهين .

- قررت إنتاج بعض الافلام لنجلها طارق عبد الواحد، ولكنه لم ينجح .

- آخر أعمالها كان عمل درامى يحمل أسم عزيز على القلب عام 2008 , الا ان وعكة صحية إضطرتها الى الاعتزال .

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