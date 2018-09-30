البورصة تربح 1.9 مليار جنيه في ختام تعاملات اليوم.. وتعاملات المصريين وتوجههم نحو الشراء تدفع المؤشرات للصعود

ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة في ختام تعاملات اليوم

رأس المال السوقى يرتفع بقيمة 1.9 مليار جنيه في أولى جلسات الأسبوع

تباين مؤشرات البورصة فى مستهل التداول وارتفاعها بمنتصف تعاملات اليوم

أنهت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم، الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى لجميع المؤشرات باستثناء المؤشر الرئيسى، وارتفع رأس المال السوقى بقيمة 1.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 803.863 مليار جنيه.وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.11% ليغلق عند مستوى 14616 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 2278 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.15% عند مستوى 14193 نقطة.كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 1.95% عند مستوى 712 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 1.45% ليغلق عند مستوى 1810 نقاط، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.45% ليصل إلى مستوى 448 نقطة.واتجهت تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات العربية نحو الشراء بصافي قيمة بلغت 29.6 مليون جنيه، و698 مليون جنيه على التوالى، بينما اتجهت تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والأجنبية نجو البيع بصافي قيمة بلغت 14.2 مليون جنيه، 628.9 مليون جنيه، و84.6 مليون جنيه، على الترتيب.وبلغ حجم التداول على الأسهم نحو 150.54 مليون سهم، بقيمة 1.2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 19.6 ألف عملية.كانت مؤشرات البورصة سجلت تباينا في بداية تعاملات اليوم، الأحد، أولى جلسات الأسبوع، وصعد المؤشر الرئيسي "EGX 30" بنسبة 0.14% ليسجل 14632 نقطة.وانخفض المؤشر الخمسيني "EGX 50" بنسبة 0.38% ليسجل 2271 نقطة، وصعد المؤشر السبعيني "EGX 70" بنسبة 0.43% ليسجل 698.9 نقطة، وارتفع المؤشر "EGX 100" بنسبة 0.17% ليسجل 1784.4 نقطة.وشهدت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعا في منتصف تعاملات جلسة اليوم، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع.وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.84%، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.05%، وقفز مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 1.10%.كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.31%، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.37%.