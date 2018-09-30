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شاهد.. المتنافسات على لقب ملكة جمال لبنان بفساتين أنيقة قبل إعلان النتيجة

الأحد 30/سبتمبر/2018 - 11:22 م
صدى البلد
ريهام قدري
ظهرت المتسابقات المرشحات لملكة جمال لبنان 2018 أمام لجنة التحكيم بفساتين أنيقة متنوعة، مابين اللامع أو التول والجوبير وتصميمات مختلفة.

وتألقت 15 متسابقة على مسرح في حفل انتخاب ​ملكة جمال لبنان​ للمنافسة على اللقب تلقائيا مع بداية السهرة، لأنّ لجنة التحكيم قد تعرفت إلى المتسابقات في وقت ماضي واستطاعوا اختيار 15 منهنّ لمتابعة المسابقة.

وجاءت النتيجة كالتالي :ماريا معلوف، ماري تيريز حنا، ​جيسيكا​ عبود، تاتيانا صاروفيم، ​نتالي​ عواد، فابيان حبشي، كلوي أبي زيد، مايا رعيدي، ​سندريلا​ طواشي، جيسيكا كسرواني، يارا بو منصف، ميرا ​طفيلي​، ​نورهان ابراهيم​، ​فانيسا​ يزبك، جينيفر حلو.

وستتوج واحدة منهن في نهاية السهرة وتحصل على لقب ملكة جمال لبنان لعام 2018.


شاهد.. المتنافسات على لقب ملكة جمال لبنان بفساتين أنيقة قبل إعلان النتيجة
شاهد.. المتنافسات على لقب ملكة جمال لبنان بفساتين أنيقة قبل إعلان النتيجة

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