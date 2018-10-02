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تعليم

وزير التعليم العالي يتفقد إنشاءات جامعة الملك سلمان بجنوب سيناء

الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 09:49 ص
صدى البلد
قسم التعليــــم
تفقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى مساء أمس الاثنين إنشاءات جامعة الملك سلمان بجنوب سيناء.

وشملت جولة الوزير تفقد كافة مساحة موقع الجامعة ومبنى الإدارة الرئيسى، والمكتبة، ومبانى الكليات، ومبنى الخدمات، وسكن أعضاء هيئة التدريس، وسكن الطلاب والطالبات، والملاعب وغيرها من مرافق الجامعة.

وأشاد الوزير خلال الجولة بالالتزام بالجدول الزمنى لتنفيذ منشآت الجامعة وفقًا لأفضل المواصفات، مشيرًا إلى حرص القيادة السياسية على سرعة الانتهاء من هذه المشروعات التي تسهم في الارتقاء بالمنظومة التعليمية، مؤكدًا على تكرار زيارته للجامعة خلال الفترة المقبلة لمتابعة معدلات التنفيذ.

وخلال الجولة استمع الوزير إلى شرح تفصيلي عن مراحل تنفيذ منشآت الجامعة، والتي تضم 12 كلية موزعة على 3 مدن هي: (رأس سدر، وطور سيناء، وشرم الشيخ) وبها العديد من التخصصات المتنوعة الملائمة لطبيعة محافظة جنوب سيناء، حيث يضم موقع الجامعة بشرم الشيخ كليات (الألســـن واللغات، والسياحة والفنادق، وقسم هندسة العمارة) بالإضافة إلى فندق تعليمي، وسكن أعضاء هيئة التدريس، وسكن للطلاب، ومكتبة مركزية، وملاعب كمرحلة أولى.

ويضم موقع الجامعة بطور سيناء كليات في تخصصات (الصناعات التكنولوجية، والهندسة، وعلوم البحار) بالإضافة إلى مبنى الإدارة، وقاعة للمؤتمرات، ومكتبة مركزية، وقاعة للألعاب الرياضية، وسكن للطلاب والطالبات، وسكن أعضاء هيئة التدريس، كما تضم المرحلة الثانية كليات الطب، والصيدلة، والتمريض، ومستشفى تعليمي.

ويشمل موقع الجامعة برأس سدر كمرحلة أولى مبنى الإدارة، والمكتبة، وكلية الزراعة، ومبنى الخدمات، وسكن أعضاء هيئة التدريس، وسكن الطلاب والطالبات، وتضم المرحلة الثانية إنشاء كلية العلوم الإدارية.

وأوضح الوزير أن الفترة القادمة ستشهد توسعًا في إنشاء الجامعات الأهلية التي لا تهدف إلى الربح؛ ليصل عددها إلى 32 جامعة بحلول عام 2030 مشيرًا إلى أن هناك طلبات من جامعات حكومية لإنشاء جامعات أهلية

كما أكد الوزير أن الرؤية الإستراتيجية للوزارة 2030 ترتكز على التوسع في إنشاء الجامعات الأهلية بما يسهم في إتاحة فرص تعليمية متميزة أمام الطلاب، ويخفف الضغط عن الجامعات الحالية جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التى قام بها الوزير أمس الاثنين لموقع إنشاء جامعة الملك سلمان بجنوب سيناء.
وزير التعليم العالي يتفقد إنشاءات جامعة الملك سلمان بجنوب سيناء
وزير التعليم العالي يتفقد إنشاءات جامعة الملك سلمان بجنوب سيناء

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