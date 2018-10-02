عباس شومان أول الحضور في عزاء طه أبو كريشة عضو هيئة كبار العلماء.. صور

بدأ عزاء الدكتور طه أبو كريشة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، بمقر كلية الدعوة الإسلامية بجامعة الأزهر بالبهو الرئيسى المفتوح بمسجد وقاعة محاضرات الكلية، بحضور الدكتور عباس شومان أمين عام هيئة كبار العلماء، وجمع غفير من الطلاب المصريين والوافدين.



يذكر ان الدكتور طه أبو كريشة وافته المنية امس الاثنين عن عمر ناهز 81 عاما، بعد رحلة صراع مع المرض، حيث صلى على جثمانه بالجامع الأزهر الشريف، وسط حضور قيادات الأزهر بمختلف قطاعاته .



وولد الدكتور طه مصطفى أبو كريشة، الأستاذ بكلية اللغة العربية جامعة الأزهر، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب سابقا، في الثامن من مايو لعام 1937م بمركز ديروط بمحافظة أسيوط.



وحصل على الثانوية الأزهرية من معهد أسيوط الديني عام 1957م بترتيب الأول على مستوى الجمهورية الإجازة العالية من كلية اللغة العربية بالقاهرة جامعة الأزهر عام 1961م بترتيب الأول التخصص (الماجستير) في الأدب والنقد عام 1970م بتقدير "ممتاز" في موضوع "ميزان الشعر عند العقاد" الحصول على درجة العالمية "الدكتوراه" في الأدب والنقد 1973م بمرتبة الشرف الأولى في موضوع "النقد العربي القديم بين المذاهب النقدية الحديثة".