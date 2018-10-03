الدايت بقى دليفري.. وجبات للتخسيس باشتراك شهري يبدأ من 900 جنيه.. صور

حلم الوصول لوزن مثالي، أصبح هدف الكثير من المصريين، ومع طبيعة الأعمال وعدم وجود وقت كاف لتحضير وجبات غذائية تناسب النظام المحدد لكل شخص، استغلت بعض المطاعم تلك المشكلة وبدأت في عمل وجبات "دايت"، بأنظمة يومية وأسبوعية وشهرية، مع توفير خدمة التوصيل للمنازل، للتسهيل علي الراغبين في الاشتراك.

جذب الزبائن "مشغول وما عندكش وقت تنظم وجباتك وتحسب سعراتك الحراريه وتحدد نظامك الغذائي المناسب لأهدافك.. الحل عندنا، وجبات صحية ومحسوبة السعرات الحرارية و متكاملة العناصر الغذائية، وهتستمتع بأكل صحي بدون دهون أو زيوت أو أي مواد حافظة مع أفضل المكونات المنتقاة بعناية من قبل فريق العمل".. حسب ما ورد بمنشور إلكتروني لمسئولي المطعم عبر فيسبوك.

أنواع الوجبات صدي البلد تواصل مع القائمين علي تلك المطاعم، لمعرفة تفاصيل وأسعار الوجبات، وحسب حديث مسئولي المطعم فإن هناك عروضا لـ 7 وجبات متنوعه بين دجاج ولحم بلدى مميز وسمك قشر بياض بسعر خاص 900 جنيه، وبنقدم المنيو عبر صفحة فيسبوك يشمل وجبات الغداء على سبيل المثال وجبة دجاج رول بالمشروم والخضار إضافة لـ مكرونه بني صوص أحمر وخضار مشوي بالمشروم، وهناك وجبات تحتوي على دجاج مشوي أو لحم مشوي أو سمك مشوي، وتشمل أيضاً خضارا سوتيه وأرزا بسمتي بالخضار.



طريقة التواصل وقال محمد أمام أحد مسئولي المطعم أن الوجبات ستصل لأي عميل خلال 24 ساعة "هناك وجبات باكدجات 14 يوما و28 يوما، وتشمل افطارا وغداء و عشاء وسناكس ".. يتابع. وأضاف : الأكل دائماً يكون فريش ومعمول مخصوص حسب سعراتك الحرارية المطلوبة والحالة الصحية لكل عميل، و نواصل مرتين فى الأسبوع أكل 4 أيام ثم أكل 3 أيام ويتم وضع الأكل فى الفريزر ويُخرج ليسخن فى الميكرويف بدون الغطاء ويكون فريش كما صنع، والعبوات صحية مخصصة للتسخين فى الميكرويف".



متابعة الأطباء وحول طريقة تحديد نوع الوجبات والسعرات الحرارية لها كشف القائم على المطعم أنه يتم المتابعة مع فريق من أطباء التغذية لمتابعة تحقيق أهدافك، وحسب الوزن والطول والحالة الصحية بيحدد لك الوجبات، واحنا لدينا فريق من الأطباء تابع لنا وبتواصل مع الراغبين. بيتزا دايت مطعم آخر يعلن عن توفير وجبات غذائية مثل البرغر والبيتزا والحلويات ولكن مصنوعة بطريقة صحية، ويقول نصاً في إعلانه عبر فيسبوك : من غير ما تحس بالذنب هتاكل بيتزا وبرجر وحلويات دايت لأن عندنا فريق من خبراء التغذية بيقوم بإعداد جميع الوجبات، وتوفير القيمة الغذائية الصحيحة التي يحتاجها جسمك في كل وجبة، ومعمول بأسلوب صحى خاص و مضمون، عشان تحافظ على وزنك و تحقق أهدافك فى حماية متوازنة وإنت مستمتع بالأكل فى نفس الوقت، وبجودة فائقة ومكونات متميزة إلى باب منزلك.



مطاعم عديدة مسؤول لمطعم آخر رفض ذكر اسمه أكد أن الطعام يكون عبارة عن وجبات اليوم كلها من أول الافطار للعشاء وفي النصف وجبات خفيفة، مؤكداً أم هذا النظام الغذائي يقوم بتخسيس الفرد من 2 إلى 3 كيلو في الأسبوع.

"مفيش حرمان" وتابع عند الاتصال به أنه لا يوجد حرمان، "يعني ممكن تأكل كل اللي أنت عاوزه وتخس، كل أنواع الأكل من بيتزا ومكرونة ومحشي، وفراخ ولحوم وحلويات وسلاطات، والأكل كله مغلف على حدة في علب بلاستيك وكله في كرتونة كبيرة للحفاظ عليه".. حسبما قال.



تجارب أشخاص وتقول سلوى عبد الفضيل سيدة في منتصف عقدها الرابع أنها اعتادت على الاشتراك في ديلفري الدايت، موضحةً: أنا لا أعاني من سمنه مفرطه لكن بدأت قبل شهور بالإحساس بأنه يجب أن أقوم بعمل ريجيم خصوصاً لأني أقضي أوقاتا طويلة جداً على مكتبي في العمل وفي المنزل ولا أقوم بأي نشاط رياضي لذا قررت أن أقوم بعمل ريجيم واشترك في خدمة الوجبات الصحية، وتلك المطاعم توفر الوقت ووجبات صحية وبالفعل الوزن ينقص تدريجياً.

وتؤكد أنها اشتركت في نظام أسبوعي بـ 1800 جنيه للثلاث وجبات، وكانت تأتي لها الوجبات مرتين في الأسبوع، "الأكل بيتحفظ في الثلاجة، هو مكلف مادياً للغاية، وللأسف أغلبه طعمه غير جيد ، بس هو صحي، والمشكلة أن صعب تكمل حياتك بالنظام دا لانه بيطلب اكثر من7 آلاف جنيه شهرياً، لكن ممكن تمشي عليه لحد ما تخس".

