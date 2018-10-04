سياحة النواب: مصر قادرة على تخطى جميع المؤامرات ضدها

بعث النائب عمرو صدقى، رئيس لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى والفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربى وجميع قادة وضباط وجنود القوات المسلحة، بمناسبة ذكرى السادس من أكتوبر.





وقال رئيس لجنة السياحة والطيران المدنى بالبرلمان، فى برقيته "هذا اليوم الخالد فى تاريخ مصر والأمة العربية سيظل راسخا ومحفورا فى قلوب الشعب المصرى والشعوب العربية"، مؤكدا أن هذا الانتصار العظيم أكد للعالم كله أن مصر بشعبها العظيم وجيشها الباسل وجميع مؤسساتها قادرة على تخطى وهزيمة جميع المؤامرات التى تحاك ضدها من جميع الخونة سواء داخل مصر او خارجها".



