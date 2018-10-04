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وزير التربية والتعليم لأولياء الأمور: أنصحكم بعدم شراء الكتب الخارجية

الخميس 04/أكتوبر/2018 - 10:55 م
الطلاب بالمدارس
الطلاب بالمدارس
البهى عمرو
قال الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، إن مصر بها زيادة سكانية هائلة بمعدل 600 ألف طفل كل عام، مشيرا إلى ان الوزارة تقوم بما تستطيع أن تفعله فى تطوير التعليم بثمن معقول.

وأضاف خلال حواره ببرنامج« يحدث فى مصر» على قناة أم بي سي مصر، تقديم الإعلامى شريف عامر، أن النظام الجديد لايوجد به امتحانات أو نجاح أو رسوب للطلاب فى السنوات الدراسية الثلاثة الأولى لاننا نرغب فى أن يستمتع الطالب بالتعليم وأنشطته.

وأشار إلى أن الكتب الخارجية غير شرعية وناشروها يرتزقون منها ولن نرخصها فى التعليم الجديد، ناصحا المواطنين بتوفير أموالهم وعدم شراء الكتب الخارجية.

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وزير التربية والتعليم لأولياء الأمور: أنصحكم بعدم شراء الكتب الخارجية

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