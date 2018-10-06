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تعرف على صاحب نقل وقائع حرب أكتوبر العظيمة للمصريين أنطوان فارس..فيديو

السبت 06/أكتوبر/2018 - 11:40 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
حسام الحارتي
خاضت مصر ، حربا شرسة ضد الاحتلال الإسرائيلي في السادس من أكتوبر عام 1973، وهى الذكرى الخالدة التي لا يغفل عنها المصريون حتى الآن ، وخصوصا الأجيال الصاعدة كما تلقب الان بعمود الدولة المصرية.

ورغم تحجيم وسائل الإعلام في ذلك الوقت ، كان هناك من يسعى لنقل الصورة كاملة للمصريين من أجل الحفاظ على تراث الأمة المصرية.

وعرض برنامج "مساء دي ام سي " ، المذاع عبر فضائية "دي ام سي " ، فيديو لاشهر مصور صحفي قام بتوثيق تفاصيل حرب اكتوبر المجيدة " أنطوان فارس " ، الذي سرد وقائع حقيقية والمعاناة التي كان يتلقاها من أجل سرد ما فعله رجال القوات المسلحة المصرية.

وقال أنطوان فارس ، أنه كان يذهب يوميا إلى مقر الشؤون المعنوية ليقومون بنقله مع بعض زملائه لنقل الوقائع.

وأضاف أنه كان يعمل كمراسل حربي لمؤسسة الأهرام الصحفية لمدة 20 عاما ، مضيفا أنه كان يرتدي الزي العسكري ليصبح واحدا منهم أثناء القيام بمهام عمله.

وأكد ان حصل على شرف التكريم من جانب الزعماء جمال عبد الناصر والسادات والرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.

وعرض بعض اللقطات التي لم يشاهدها أبناء الشعب المصري حتي الان ، مشيرا الى احتفاظه بالمعدات الخاصة التى نقل بها هذه اللحظات كاملة.

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