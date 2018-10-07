تونس تستضيف الملتقى الأفريقي العربي للحد من مخاطر الكوارث بمشاركة مصر

تستضيف تونس الملتقى الأفريقي العربي للحد من مخاطر الكوارث بعد غد الثلاثاء، بالتعاون مع مفوضية الاتحاد الأفريقي والجامعة العربية ومكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث، وبمشاركة مصر.



ويهدف الملتقى - الذى يستمر لمدة 5 أيام - إلى تقييم التقدم المحرز فيما يتعلق بتنفيذ إطار سينداي (اليابان) للحد من مخاطر الكوارث وإعادة التأكيد على الالتزام السياسي بتنفيذ إطار سينداي وبالتالي الإسهام في تنفيذ أچندة الاتحاد الأفريقي للتنمية المستدامة لعام 2063، كما تشكل نتائج الملتقى قاعدة انطلاق لاتخاذ المنطقتين العربية والأفريقية موقفًا مشتركًا خلال الملتقى العالمي للحد من مخاطر الكوارث المقرر عقده عام 2019.



كما يعطي الملتقى العربي الأفريقي للحد من مخاطر الكوارث الفرصة للدول الأفريقية والعربية لتبادل الخبرات وعرض أفضل التجارب والممارسات لتحقيق مزيد من التقدم في تنفيذ إطار سينداء للحد من مخاطر الكوارث.



