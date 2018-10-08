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حوادث

غرق شاب وإنقاذ 3 أطفال في اصطدام مركب بصندل في نيل العياط

الإثنين 08/أكتوبر/2018 - 06:03 م
غرق شاب - ارشيفيه
غرق شاب - ارشيفيه
ندى حمودة - أحمد مهدي
اصطدم مركب صغير يحمل 3 أطفال وعمهم بصندل فى نهر النيل أمام العياط ما أدى إلى تحطمه وغرق العم بينما تم إنقاذ الأطفال الثلاثة، وتجري قوات الإنقاذ النهري والمسطحات المائية منذ أمس مسحا لنهر النيل بالمنطقة المحيطة بالحادث بحثا عن جثة الغريق.

تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة إخطارا بغرق مركب بنيل العياط وغرق أحد مستقليه، انتقل على الفور قوات قسم العياط بقيادة الرائد إمام شعلان رئيس مباحث نقطة شرطة المتانيا لإجراء الفحص وبيان ملابسات الحادث حيث تبين مصرع شخص غرقا وإنقاذ 3 أطفال.

وأفادت تحريات رئيس مباحث قطاع جنوب الجيزة أنه أثناء استقلال شاب مركب خشبي "فلوكة" مع أبناء شقيقه الثلاثة للتوجه من الجزيرة إلى البندر لإحضار طعام للعشاء تصادف مرور "صندل" بحري ونظرا لإصابة المراكبي باضطرابات نفسية ونوع من مرض الصرع علاوة على أنه من الصم والبكم لم ينتبه للصندل وحاول الأطفال برفقته تنبيهه إلا أنه لم يستمع لهم.

وأضافت التحريات، أن المركب اصطدم بجانب الصندل ما أدى إلى تحطمه وإصابة قائده بالصرع فسقط في المياه وأسرع البحارة مستقلي الصندل بإنقاذ الأطفال الثلاثة قبل غرقهم بينما اختفى المراكبي وسط المياه.

وانتقلت قوات قسم العياط بعد إخطار شرطة المسطحات المائية وتجري قوات الإنقاذ النهري منذ مساء أمس عمليات البحث عن الجثة لانتشالها، تم التحفظ على مستقلي الصندل وتحرير محضر بالواقعة واحالته للنيابة العامة.

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