الطواحين الهولندية تقسو على الماكينات الألمانية بثلاثية نظيفة.. فيديو

حقق المنتخب الهولندي فوزًا ثمينا على حساب نظيره المنتخب الألماني في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم على ملعب يوهان كرويف أرينا بنتيجة 3-0 في الجولة الثالثة من دور المجموعات من دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم .



شهدت بداية الشوط الأول أفضلية لصالح المنتخب الألماني الذي سيطرة واستحوذ على الكرة قبل أن يسدد مولر كرة من داخل منطقة الجزاء أبعدها الحارس وبعدها أستمرت محاولات المنتخب الألماني لكن دون خطورة حقيقية .



وسجلت هولندا هدف التقدم عن طريق فيرجل فان ديك بعد ركنية ثم رأسية أرتطمت في العارضية ثم تابعها فان ديك برأسية وأهدرت هولندا فرصة سانحة للتسجيل بعد كرة عرضية وفشل المنختب الألماني في تعديل النتيجة.



وفي الشوط الثاني أهدر ساني فرصة هدف محقق بعد تسديدة بجوار القائم من داخل منطقة الجزاء ثم رد ديباي بتسديدة تصدى لها نوير وبعدها أهدر فينالدوم فرصة هدف محقق بتسديدة قوية ولكنها بعيدة عن المرمى بغرابة.



وفي الدقيقة 86 سجل المنتخب الهولندي هدف ثاني بعد كرة وصلت الى جوميز الذي إنطلق بالكرة وأرسل عرضية وصلت ممفيس ديباي الذي استلم الكرة وسددها في شباك نوير ثم سدد فيرنر كرة قوية أبعدها الحارس.



وأهدر ديباي فرصة هدف محقق بعد تسديدة أرتطمت في العارضة ثم سجل اللاعب جيورجينهو فاينالدوم هدف ثالث للطواحين الهولندية بعد تسديدة أرضية داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 93 لينتهي اللقاء 3-0 لهولندا.



ورفع المنتخب الهولندي رصيده بعد هذا الإنتصار الثمين الى 3 نقاط في المركز الثاني في المجموعة الأولى في التصنيف الأول ثم تجمد رصيد ألمانيا عند نقطة واحدة في المركز الثالث , بينما تتصدر فرنسا المجموعة برصيد 4 نقاط .