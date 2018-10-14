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رياضة

أهلي ٢٠٠٢ يفوز على الشبان المسلمين 12-1 في بطولة منطقة القاهرة

الأحد 14/أكتوبر/2018 - 08:33 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
حقق فريق ناشئي النادي الأهلي لكرة القدم، مواليد ٢٠٠٢، فوزًا كبيرًا على ضيفه، الشبان المسلمين، بنتيجة ١٢-١، في المباراة التي جمعتهما على ملعب مدينة نصر، ضمن الجولة الرابعة من بطولة منطقة القاهرة.

الأهلي بدأ المباراة بتشكيل مكوّنٍ:

حراسة المرمى: يوسف أبو جبل.

الدفاع: زياد الجيوشى – أيمن عبد الله – محمود صابر – عبد الرحمن زيدان.

الوسط: كريم سعد الله – محمد خالد – محمد رضا – أحمد سيد غريب – أحمد عربي.

الهجوم: على عمرو.

وفى الشوط الثاني، شارك سليم عمرو غالب بدلًا من محمد رضا، ومحمد جمال جلهوم بدلًا من على عمرو، وعلاء المالكي بدلًا من أحمد عربي.

وشهدت المباراة تألق أحمد سيد غريب، قائد الأهلي، بشكل كبير، حيث نجح في تسجيل ٦ أهداف بمفرده، ليرفع رصيده إلى ١٤ هدفًا خلال الموسم الحالي، ويواصل صدارة ترتيب الهدافين، كما تألق أيضًا محمود صابر في مركز الظهير الأيمن، وشكل خطورة هجومية طوال الوقت.

وسجل أحمد عربي هدفين، كما سجل محمد رضا، وأيمن عبد الله، وعلي عمرو، وعبد الرحمن زيدان؛ هدفً واحدًا لكل منهم، وجاءت الأهداف في الدقائق ٩ و٣٧ و٣٩ و٤٤ و٤٥ و٤٧ من الشوط الأول، و٢ و٨ و٢٤ و٣٢ و٣٤ و٤٣ من الشوط الثاني.

بهذا الفوز، رفع الأهلي رصيده إلى ١٢ نقطة ليظل متربعًا على صدارة الترتيب، بينما تجمد رصيد الشبان المسلمين عند ٩ نقاط، حيث فاز الأهلي في ٤ مباريات على التوالي، بداية من الفوز الاعتباري على توشكي بنتيجة ٢-صفر، بعد انسحاب الأخير، ثم على قتَّة ١٢-صفر، وعلى غرب غنيم ١٦-صفر، وأخيرًا على الشبان المسلمين ١٢-١، مسجلا ٤١ هدفًا، بينما استقبل هدفًا واحدًا فقط، كأقوى خط هجوم وأقوى خط دفاع.

الأهلي يقع على رأس المجموعة السابعة، إلى جانب فرق مصر للتأمين وقتَّة والساحل والشبان المسلمين وتوشكي وعرب غنيم.

ويضم الجهاز الفني لفريق ٢٠٠٢ بالنادي الأهلي؛ ياسر محمدين مديرًا فنيًا، ويعاونه كل من أسامة زكى مدربا عاما، محمد فتوح مدربا لحراس المرمى، سيد عرفان الإداري، أحمد الحاجري طبيب الفريق، إسلام عبد الفتاح أخصائي العلاج الطبيعي، وناجح أبو زهرة، المدلك.

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