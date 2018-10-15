رائدات التنمية و الشمول المالى.. ندوة للمجلس القومي للمرأة بالجيزة .. صور

انطلق البرنامج التدريبي والخاص برفع الوعى بالشمول المالى "رائدات التنمية و الشمول المالى "والذى أطلقته دكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة على مستوى فروع الـ ٢٧ محافظة فى مصر والذى يستهدف المرأة على كافة المستويات الاجتماعية والفكرية وخاصة الرائدات الريفيات (حلقة الوصل بين المجلس والسيدات على الأرض).



وعقد قومى المرأة بالجيزة ندوته التي شارك فيها عدد ٣٥ سيدة من الرائدات الريفيات والشابات وعدد من أعضاء الفرع.



وقدم الاستاذ عصام شريف رئيس قطاع البنك الزراعي بالقاهرة عرضا عن بدايات وجهود البنك في مسألة الشمول المالى والذى كان يطلق عليه فى السابق "بنك التسليف"، وأضاف قائلا إن وجود إرادة سياسية تسعى لدعم والأخذ بيد الفئات المهمشة وعلى رأسها المرأة تقديرا واحتراما لدورها فى المجتمع بإدماج هذه الفئات مع البنوك الحكومية من خلال المطالبة بتقديم مشروعات لدعمها وقروض بأقل فوائد بنكية أمر يستحق الإشادة والتقدير.



وعلى سبيل المثال قرض البنك الزراعي بفائدة 5% وهى أقل فائدة اضافة الى مبادرة وزارة المالية لقروض المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والشباب بفائدة 7,5% " غير مركبة " وهي ايضًا أقل من مثيلاتها فى البنوك الاخرى والتى تحتسب الفائدة مركبة ، ايضًا يمكن للمرأة فتح حساب بنكى " دفتر توفير " يبدأ من 100 جنية ، ولدينا 1210 فرع لتقديم الخدمة البنكية والمصرفية وتهدف الدولة لان يصل البنك لخدمة 50% من الجمهور مستقبلا .



وشرحت الأستاذة جمهورية عبد الرحيم عضو قومى المرأة بالجيزة أهمية إشراك الفئات المهمشة وخاصة المرأة فى التعاملات البنكية لأنها الأكثر حرصا على تنفيذ مشروعات تعمل على تنمية موارد الدولة ما يؤدى الى زيادة الدخل القومى مشيرة الى ان هناك 20 مليار فقير على مستوى العالم لا يتعامل مع البنوك.



وعن الشروط اللازمة للحصول على القرض قالت المحامية تغريد تغريد شمس الدين عضو الفرع أن هناك تيسيرا على طالب القرض فقط مطلوب صورة الرقم القومى ، مكان إقامة المشروع وما يثبت بعقد ملكية ، سجل تجاري ساري ، بطاقة ضريبية إذا كان المشروع تقديم، طلب عن المشروع ودراسة محددة بمبلغ القرض، بعدها يقوم موظف الفرع بمعاينة المكان للتأكد من جدية المشروع وفى خلال عشرة ايّام يتم الحصول على القرض ويبدأ المشروع.



الندوة التي استمرت لأكثر من ثلاث ساعات في يومها الاول تخللها برنامج عمل للمجموعات المشاركة للتأكد من وصول المعلومة لهن اختتمت بمحاضرة عن العنف ضد المرأة عرضت من خلاله ماجدة محمود مقررة الفرع جهود المجلس القومى للمرأة على مدار أكثر من عامين فى التصدى لهذه الظاهرة الدخيلة على مجتمعنا حيث أطلق المجلس عدد من المبادرات منها التاء المربوطة، ولأني رجل وكيف ساهمت الإعلانات الداعمة لحق المرأة فى التعليم والعمل والمشاركة السياسية ودحض الزواج المبكر والتحرش من تحجيم هذه الظواهر اضافة الى مظلة الحماية التي أطلقها المجلس من خلال قانون مناهضة العنف ضد المرأة وقانون تجريم الختان وحق المرأة فى الإرث وغيرها الى جانب مطالبة كافة وسائل الإعلام وخاصة الدراما بتقديم الصورة الحقيقية للمرأة المصرية الأم ، الزوجة ، الابنة ،الأخت والزميلة، عاملة كانت أم ربة منزل التى تعطي وتضحي دون انتظار لمقابل.