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مصر للطيران تنقل بعض رحلاتها الدولية إلى مبنى الركاب 2 بمطار القاهرة

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 07:56 م
صدى البلد
نورهان خفاجي
قررت شركة مصر للطيران نقل مكان إقلاع 10 رحلات دولية من صالة السفر بمبنى الركاب 3 إلى صالة السفر بمبني الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولى، تخفيفا لحركة التشغيل في صالة السفر بمبنى الركاب ٣ وإجراء عمليات الصيانة بها.

من المقرر، أن يتم نقل الرحلات بدءًا من يوم 28 أكتوبر الحالي، وهي رحلات فرانكفورت، ميونخ، برلين، مدريد، برشلونة، تونس، كوبنهاجن، چنيڤ، بروكسل، أمستردام، بينما يظل وصول هذه الرحلات بمبنى الركاب 3 دون تغيير.

ولمزيد من الاستفسار والتفاصيل بإمكان عملاء مصر للطيران الاتصال بالكول سنتر على أرقام 1717 من أي موبايل أو 090070000 من أي خط أرضي.

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