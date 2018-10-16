بينتاكور يمهد طريق أرسنال للتعاقد مع نجم أتليتكو مدريد

يمهد رودريجو بينتانكور، لاعب وسط يوفنتوس، الطريق لآرسنال كي يتعاقد مع صفقة مميزة في الميركاتو الشتوي.



وذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية، أن نادي آرسنال يريد التعاقد مع الغاني توماس بارتي البالغ من العمر 25 عامًا، لاعب فريق أتلتيكو مدريد الإسباني.



وكان بارتي مؤثرًا في تشكيلة الروخيبلانكوس خلال الموسم الماضي، حيث خاض مع الفريق 50 مباراة وساهم في التتويج بالدوري الأوروبي.



لكن وضع اللاعب الغاني في الموسم الحالي لا يبدو مبشرًا، حيث بدأ أساسيًا في مباراتين فقط بالدوري الإسباني، وسط تقارير تفيد بأن دييجو سيميوني المدير الفني لأتلتيكو يريد التعاقد مع بينتانكور في الميركاتو الشتوي، وهو ما سيؤثر على وضع بارتي في الفريق.



وكان أوناي إيمري، المدير الفني لآرسنال، معجبًا بقدرات بارتي منذ أن كان مدربًا لإشبيلية في إسبانيا.



وسيكون آرسنال في منافسة مع باريس سان جيرمان الفرنسي، الذي يرغب أيضًا في ضم الغاني خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.