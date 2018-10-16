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حوادث

غدًا.. نظر محاكمة عامل بالمقابر وزوجته لاتهامهما بقتل طفلة

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 09:23 م
محكمة - أرشيفية
محكمة - أرشيفية
محمد زهير
تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالعباسية، غدًا، محاكمة 3 متهمين فى قتل طفلة تبلغ من العمر 5 أشهر.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شريف طاهر، وعضوية المستشارين فوزى السيد، هانى ربيع، وصلاح الشربين، وسكرتارية عامر على، ومدحت عبد الرشيد.

اتهمت النيابة العامة "شيماء. م"، وزوجها "ممتاز. ع"، عامل بالمقابر، بأن قام الزوج بضرب الطفلة "غزل.أ"، عمدًا غير قاصد قتلها، ولكنه أفضى إلى موتها،بسبب بكائها، فأحدث لها إصابة بالوجه، وبأماكن متفرقة بالجسم، أودت بحياته فى الحال، وتم ضبطه وبحيازته حشيش، وترامادول بقصد التعاطى.

أما المتهمة وهى والدة الطفلة المجنى عليها فقد أهملت فى رعايتها وتركها للمتهم "الزوج"، دون إرضاعها، ما ترتب على ذلك تعريض حياتها للخطر، وساعدت المتهم فى إخفاء جثمان الطفلة، حتى لا يتمكن رجال الشرطة من العثور عليها.

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