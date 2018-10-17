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رياضة

المقاصة ينتظر وصول فوافي وأنطوي قبل مواجهة وادي دجلة

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 12:56 م
أنطوى وفوافى نجوم
أنطوى وفوافى نجوم المقاصة
عمرو الحلوانى
ينتظر الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة بقيادة طلعت يوسف وصول الثنائي بأولن فوافي وجون أنطوي إلى القاهرة من أجل الانتظام في تدريبات الفريق.

ويستعد مصر المقاصة لمواجهة وادي دجلة 24 أكتوبر الجاري بملعب الإسكندرية في إطار لقاءات دور الـ16 من منافسات كأس مصر لموسم 2018/2019.

وغاب فوافى عن المقاصة طوال الأيام الماضية بسبب انشغاله بالمشاركة مع منتخب بلاده مدغشقر في التصفيات المؤهلة إلى بطولة الأمم الأفريقية 2019، بينما حصل أنطوي على أجازة قصيرة وسافر إلى بلاده غانا لبعض الظروف الخاص به.

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