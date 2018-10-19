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محافظات

محافظ الجيزة: 3 ملايين جنيه لرصف الشوارع الفرعية بأبو النمرس

الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 12:49 م
اللواء أحمد راشد
اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة
أ ش أ
قام اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بجولة تفقدية اليوم الجمعة، داخل سوق داير الناحية بمركز ومدينة أبو النمرس للتأكد من التزام البائعين وعدم تعديهم على حرم الطريق العام والاطمئنان على الخدمات التي تقدم من رفع المخلفات والقمامة وخلافه.

وأكد المحافظ أنه تم رصد 3 ملايين جنيه لرصف عدد من الشوارع الفرعية التي يقل عرضها عن 6 أمتار بمنطقة داير الناحية بمركز ومدينة أبوالنمرس.

وكلف المحافظ رئيس مركز ومدينة أبو النمرس بالالتزام بالمواعيد المحددة لأعمال الرصف وعدم إهدار الوقت والاستغلال الأمثل للموارد المادية المتاحة والمخصصة للمركز.

وتفقد المحافظ خلال الجولة يرافقه اللواء علاء بدران السكرتير المساعد، مستوى النظافة ورفع الإشغالات وإزالة مخالفات البناء بمركز ومدينة أبوالنمرس، حيث وجه المحافظ بدراسة توسعة شارع أحد بدوى التجاري وفتحه للاتجاهين وإنشاء جزيرة وسطى ورفع كفاءة إنارته وإزالة أي إشغالات للمحلات والمولات المتواجدة بالشارع مع التنبيه على المخالفين بعدم تكرار المخالفة.

وكلف المحافظ كذلك بعقد لقاء مع أصحاب المنشآت التجارية بالشارع للمساهمة فى أعمال تطويره ورفع كفاءة الرصف والإنارة به.
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