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حوادث

العثور على 15 طن دقيق مجهول المصدر قبل بيعه بالبساتين

الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 02:53 م
دقيق- أرشيفية
دقيق- أرشيفية
كتب محمد صبرى
تمكن ضباط إدارة شرطة التموين والتجارة بالقاهرة من ضبط صاحب مخزن دقيق بالبساتين لإدارته المخزن بدون ترخيص وحيازته كمية كبيرة من المواد الغذائية مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل علي مصدرها داخل المخزن .

وبمداهمة المخزن عثر بداخله على ١٥ طن دقيق فاخر مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل علي مصدرها. 

واعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة تحرر عن ذلك المحضر وتولت النيابة العامة التحقيق.
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