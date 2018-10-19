استمرار فعاليات برلمانا مسئوليتنا بالغربية.. صور

نظمت وزارة الشباب والرياضه " الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني" بالتعاون مع مديرية الشباب بالغربية برنامجًا تدريبيًا تثقيفيًا فى مجال البرلمان تحت عنوان: "برلمانا مسئوليتنا" لأعضاء برلمان الطلائع بمراكز شباب المحافظة بمشاركة 200 مواطنا بقاعة إعداد القادة بإستاد طنطا الرياضي.





جاء ذلك بحضور الدكتور رأفت صبحي الخبير البرلماني بالأمانة العامة لمجلس النواب، الدكتور حسن سلامة أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، ومدربي وزارة الشباب والرياضة.





كما يهدف البرنامج إلى التدريب على ممارسة العمل البرلماني بأسلوب ديمقراطي منظم، واستخدام أدوات الرقابة البرلمانية في دراسة القضايا وطرحها على التنفيذيين فعاليات البرنامج لقاءات حوارية تثقيفية حول التعريف بالبرلمان ولجانه وقواعد العمل البرلماني، والتعريف بأدوات الرقابة البرلمانية، بالإضافة إلى ورشة عمل حول ثقافة الحوار وقبول الآخر. وذلك بحضور أساتذة علوم سياسية، أساتذة قانون دستورى وخبراء برلمانيين.



