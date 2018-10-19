تموين المنيا يتسلم 7230 بطاقة ذكية جديدة

قال الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التمويـن بالمنـيا إن المديريـة استلمت اليـوم 7230 بطاقــة تموينيـة ذكيــة بعد إعــادة طباعتها من البطاقات التالفـة والمفقودة والفصل الاجتماعـي والإصدار الجديد وتم فرزهــا وتسليمها لمديـري الإدارات تمهيدًا لتسليمها لمكاتب التمويـن ضمانًا لوصولهـا للمواطنـين.



وأضـاف وكيل الوزارة ، أنه تم تخصيص رقم 91237 من قبل الوزارة لتقديم خدمة تفعيل البطاقة التموينية حيث يقوم المواطن بعد استلام بطاقته التموينية بإرسال رسالة على الرقم سالف الذكر لتفعيلها مكتوب فيها رقـم 1 وذلك لاستلام الرقـم السري على الهاتف المحمول الخـاص بالمواطن والذي تم تسجيله سابقا حيـن تقديـم الطلب ، وذلك تيسيرًا على المواطنين في تقديم خدمات البطاقات التموينية عبـر رسائل الموبايل القصــيرة.



وأفاد وكيل الوزارة أن الوزارة تعمل حاليا بالتنسيق مع وزارة الإنتاج الحربي والمشرفة على المنظومة بعمل تحديثات على النظام القائم على منظومة التموين وذلك لوضع حلول لبعض المشكلات القائمة على بعض البطاقات التموينية ، وأيضا لتسهيل عملية تسجيل طلبات المواطنين لإضافة المواليد الجدد.



كما ناشد جميع المواطنين بتحديث بيانات بطاقاتهم التموينية قبل انتهاء فترة التحديث يوم 8/11/2018 وحتى لا يتعرضوا لوقف بطاقاتهم التي لم يتم تحديثها.