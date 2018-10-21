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إسلام وهبة يوضح الهدف من المنتدى الثاني للسجون المصرية.. فيديو

الأحد 21/أكتوبر/2018 - 07:28 م
العقيد إسلام وهبة
العقيد إسلام وهبة
ندى فتح الله
قال العقيد إسلام وهبة، مدير إدارة الإنتاج والجودة بقطاع السجون، إن الهدف من المنتدى الثاني للسجون المصرية، هو إعادة تأهيل المسجونين ليجدوا وسيلة للتعايش والتربح منها أثناء فترة عقوبته، ومن ثم تستمر معه بعد انقضاء المدة.

من جانبه أكد اللواء خالد حمدي، مساعد وزير الداخلية لحقوق الإنسان خلال تقرير عرضته فضائية "ten" اليوم، الأحد، على أهمية مشاركة المسجونين من المشاركة المجتمعية في المنظومة الأمنية للوطن.

وتابع "حمدي" أن قطاع حقوق الإنسان حريص على تدعيم أواصر التعاون مع كافة منظمات المجتمع المدني لدعم تلك الفئة ودمجهم بالمجتمع عقب الإفراج عنهم.
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