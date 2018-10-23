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منوعات

Xiaomi تكشف عن أسطورتها Black Shark.. المواصفات والسعر.. صور

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 11:06 م
صدى البلد
كريم جمال
كشفت شركة Xiaomi الصينية عن أسطورتها الجديدة Black Shark المخصص للألعاب، والذى يأتى بشاشة عملاقة بدون حواف، وكاميرا قوية توفر جودة مميزة لمحبي التصوير، وأداء قويا ضمن فئة الهواتف الاستثنائية، ومن المنتظر طرحه فى الأسواق مطلع شهر نوفمبر.

وجاء Black Shark بجسم معدني بالكامل مغطى بواجهتين من الزجاج، كما يمتلك الهاتف شاشة قياسها 6.01 بوصة بدقةSuper AMOLED بتقنية FULL HD مغطاة بطبقة من زجاج Gorilla Glass 5 بحواف منحنية من الجانبين لتوفير زوايا رؤية أفضل وحماية ضد الصدمات والخدوش، مع واجهة MIUI 10 الخاصة بـ شاومي.

وزود Black Shark بمعالج قوي من نوع Qualcomm Snapdragon 845 ثمانى النواة بقوة 2.8 جيجاهيرتز، ومعالج رسوميات Adreno 630، ويحمل الهاتف 3 ذاكرات وصول عشوائي استثنائية سعة 10 و 8 و 6 جيجابايت مع ذاكرتي تخزينية سعتي 128 و 256 جيجابايت، بدون إمكانية زيادتها بكارت ذاكرة خارجي، ومستشعر بصمات الأصابع وخاصية التعرف على الوجه.

ولعشاق التصوير سيجدون كاميرا خلفية مزدوجة بدقة 12 ميجابكسل وأخري 20 ميجابيكسل بفتحتي عدسة واسعة f/1.8 و f/2.4، وخاصية OIS لمنع اهتزاز الصور، مع وجود فلاش من نوع LED، ودعم ميزة التركيز التلقائي، وبكاميرا أمامية بدقة 20 ميجابكسل، وتصوير فيديو بدقة 4K.

ويعمل Black Shark بأحدث أنظمة أندرويد 8.1 أوريو الجديد، ويدعم خاصية الاتصال اللاسلكي بلوتوث 5، والواى فاى إصدار Wi-Fi 802.11، ويعمل بكابل من نوعType-C، مع خاصية الشحن السريع Quick Charge 3.0، ويحتوى الهاتف على بطارية كبيرة سعة 4000 أمبير، وبدون فتحة سماعة الرأس التقليدية 3.5 ملليمتر.

ويمكن الحصول علي Black Shark باللون الأسود ، ويدعم خاصية ثنائي الشريحة، مقابل 505 دولارات أمريكية، أى ما يعادل 9000 جنيه مصري.
Xiaomi تكشف عن أسطورتها Black Shark.. المواصفات والسعر.. صور
Xiaomi تكشف عن أسطورتها Black Shark.. المواصفات والسعر.. صور
Xiaomi تكشف عن أسطورتها Black Shark.. المواصفات والسعر.. صور
Xiaomi تكشف عن أسطورتها Black Shark.. المواصفات والسعر.. صور
Xiaomi تكشف عن أسطورتها Black Shark.. المواصفات والسعر.. صور
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