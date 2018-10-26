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أخبار العالم

الكرملين: بيان مشترك للصحافة يصدر عن قمة روسيا وفرنسا وألمانيا وتركيا بشأن سوريا

الجمعة 26/أكتوبر/2018 - 01:58 م
دميتري بيسكوف
دميتري بيسكوف
أ ش أ
ذكر المتحدث الصحفي للرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، أن بيانا مشتركا سيصدر غدا السبت عن قمة قادة روسيا وفرنسا وألمانيا وتركيا في اسطنبول بشأن الوضع في سوريا ، مشيرا إلى أن الرئيس الروسي سيعقد بجانب هذه القمة الرباعية عدة لقاءات ثنائية مع زعماء ألمانيا وفرنسا وتركيا.

وقال بيسكوف للصحفيين اليوم الجمعة: "غدا سيكون يوم عمل بالنسبة للرئيس بوتين ، حيث سيبحث الأزمة السورية في إطار القمة الرباعية لروسيا وتركيا وفرنسا والمانيا في اسطنبول".

وأضاف " ستعقد المباحثات غدا ، ومن المنتظر أن يعلن القادة عن بيان مشترك عقب المباحثات". مشيرا إلى أن الرئيس الروسي ينوي عقد عدة لقاءات ثنائية مع زعماء هذه الدول.
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