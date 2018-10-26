ألبوم شيرين 2018.. تاج راسك تحتل المركز الأول وكدابين الثاني

تصدرت أغنية "تاج راسك" لـشيرين عبد الوهاب، من ألبوم "نساي"، بـ2 مليون و700 ألف نسبة استماع عبر موقع يوتيوب.



"تاج راسك" كلمات أمير طعيمة، وألحان خالد عز، وتوزيع حسن الشافعي، والأغنية طرحت في ألبوم "نساي" لشيرين، والذي ضم 12 أغنية، هي: "نساى"، "كدابين"، "أبو الرجالة"، "ضعفى"، "حبه جنة"، "ياريتها جت"، "بيصعب عليا"، "طيبة وجدعة"، "لوانى"، "كلام عينيه"، "تاج راسك"، و"بحبك".



وجائت أغنية "كدابين" لـ شيرين عبد الوهاب في المركز الثاني من حيث نسب الاستماع بين أغاني ألبومها الجديد "نساي"، إذ حققت الأغنية مليونا و800 ألف نسبة استماع عبر موقع يوتيوب.



الأغنية من كلمات أيمن بهجت قمر وألحان خالد عز وتوزيع توما.