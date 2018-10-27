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توك شو

شاهد.. شيماء سيف تتعرض لموقف محرج بسبب طفلة

السبت 27/أكتوبر/2018 - 01:42 م
الفنانة شيماء سيف
الفنانة شيماء سيف
ندى فتح الله
تعرضت الفنانة شيماء سيف، لموقف محرج خلال تقديمها برنامج miss understand على قناة "on e"، حيث سخرت الطفلة كنزي وهي ضيفة الحلقة من أنف شيماء سيف، وقالت لها إنه كبير كأنفها الذي لا تحبه.

كما سخرت الطفلة كنزي، خلال البرنامج من وزن "سيف" ووصفتها بأنها سمينة، إلا أنها سرعان ما تراجعت عن رأيها بعد أن ضغطت عليها المذيعة حتى تستطيع إتمام المرحلة والانتقال لأخرى في اللعبة.

يذكر أن "miss understand" هو برنامج ترفيهي، تقوم فكرته على كشف درجة الصدق لدى الأطفال عن طريق إيهامهم بوضعهم على جهاز كشف الكذب، وهذا بطريقة كوميدية تُخرج من الأطفال تصوراتهم الذكية وأفكارهم المُضحكة.
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