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محافظات

محافظ الشرقية يكلف بسرعة الرد على شكاوى المواطنين خلال 48 ساعة

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 08:57 ص
صدى البلد
محمد الطحاوي
كلف محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بإعداد تقرير أسبوعي موضح به موقف تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها بكل مركز ومدينة للعمل على إزالة العقبات ورفع معدلات الأداء ونسب التنفيذ.

كما أصدر المحافظ تعليمات مشددة لأعضاء المجلس التنفيذي بمتابعة أداء العاملين بالجهاز الإداري والتأكد من إلتزامهم بمواعيد الحضور 
والانصراف و تقديم أفضل الخدمات للمواطنين مؤكدًا أن الاهتمام بالمواطن وحل مشاكله تأتي على قائمة أولويات العمل خلال الفترة القادمة .

وشدد المحافظ على سرعة الرد على المكاتبات الواردة بكل مركز ومدينة خلال 48 ساعة وكذلك الشكاوى الواردة إلى منظومة الشكاوى الحكومية 
والمفعلة من خلال البوابة الإلكترونية لمحافظة الشرقية عبر أرقام الواتس أب 01000025444 – 01000016528 و الخط الساخن 16528 أو من خلال ايميل الشكاوى www.shakwa.eg بوابة الشكاوى الحكومية والفصل في الشكاوى الواردة عبر الواتس أب وإخطار المواطنين بها.
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