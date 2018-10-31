لجنة ثلاثية تجتمع مع اتحاد الكرة لحسم ملف الصعود والهبوط

شكلت الأندية أعضاء الجمعية العمومية لاتحاد الكرة لجنة ثلاثية برئاسة الدكتور عمرو عبدالحق تم تكليفها بعقد اجتماع مع مجلس إدارة الجبلاية برئاسة المهندس هانى أبوريدة لحسم ملف الصعود والهبوط.





واتفق اتحاد الكرة مع أندية الجمعية العمومية خلال اجتماع أمس الثلاثاء، على تشكيل لجنة تجتمع الاثنين المقبل لتعديل نظام الصعود والهبوط في دوري الدرجة الثانية والثالثة ضمت كل من الدكتور عمرو عبدالحق وعلى سليم والدكتور هيرماس رضوان رئيس نادى بنى عبيد.



