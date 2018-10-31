ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

لجنة ثلاثية تجتمع مع اتحاد الكرة لحسم ملف الصعود والهبوط

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 10:46 ص
صدى البلد
يسري غازي
شكلت الأندية أعضاء الجمعية العمومية لاتحاد الكرة لجنة ثلاثية برئاسة الدكتور عمرو عبدالحق تم تكليفها بعقد اجتماع مع مجلس إدارة الجبلاية برئاسة المهندس هانى أبوريدة لحسم ملف الصعود والهبوط.

واتفق اتحاد الكرة مع أندية الجمعية العمومية خلال اجتماع أمس الثلاثاء، على تشكيل لجنة تجتمع الاثنين المقبل لتعديل نظام الصعود والهبوط في دوري الدرجة الثانية والثالثة ضمت كل من الدكتور عمرو عبدالحق وعلى سليم والدكتور هيرماس رضوان رئيس نادى بنى عبيد.

يذكر أن الجمعية العمومية شهدت إجراء الانتخابات التكميلية، لانتخاب عضوين جديدين بدلًا من حازم وسحر الهواري، وأسفرت عن نجاح أحمد شوبير ودينا الرفاعي.
loading...

ترشيحاتنا

مذيع يتهم أشرف عبد الباقي بسرقة فكرة برنامجه

إندونيسيا: لا نحتاج إلى مساعدات خارجية بخصوص الطائرة المنكوبة

وزيرة التخطيط: نستهدف تحقيق معدل نمو يصل إلى 10٪ بنهاية 2030

الملح.. 3 نصائح اتبعوها لتجنب تراكم حصوات الكلى

كلاكيت.. حكاية عزوف عذراء المسرح عن الزواج.. أمينة رزق: لو اتجوزت كنت هنتحر

عامل يعثر على حجر هائل من الزمرد.. والقيمة لا يمكن تقديرها

انخفاض سعر اليورو والاسترليني اليوم الاربعاء 31 -10-2018

أستاذ بطب الأزهر رئيسا لأربع جلسات علمية بمؤتمر جراحة القلب السعودية

الأحد..قبول طلبات راغبي التدريب على الخدمات البترولية بمكافأة 2300 جنيه

بدء شراء كراسات شروط الإعلان العاشر لشقق الإسكان الاجتماعي بـ 7 محافظات

الترجى يتسلح بـ23 لاعبا فى مواجهة الأهلى بنهائى إفريقيا

تفاصيل حذف ألبوم نساي لشيرين عبد الوهاب وحقيقة حبسها

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خبيرة التجميل منار صبري: لوك الزومبى الأفضل لهالوين 2018

طائرة مصر تواصل الانتصارات في البطولة العربية بفوز مهم على العراق

فاطمة عيد تحتفل بإطلاق ألبومها الجديد أنا بنت عمك .. صور

هدية سيتاو إلى الإله بتاح وآمون رع.. وادي السبوع أجمل معابد الفراعنة على ضفاف النيل.. صور

المصري يؤدي مرانه بقيادة ميمي عبد الرازق بعد انسحاب حسام حسن .. صور

فيديو

أسعار العملات الأجنبية والذهب اليوم الأربعاء.. فيديو
أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم 31-10-2018.. فيديو
الأرصاد: طقس معتدل على السواحل الشمالية.. والقاهرة تسجل 31 درجة.. فيديو
طريقة عمل السمك اللوت بشكل جديد
تثبيت سعر الدولار الجمركى خلال شهر نوفمبر يتصدر نشرة صباح البلد.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح تطبيق قانون الطوارئ على محتكري السلع الاستراتيجية ؟

هل تؤيد مقترح تطبيق قانون الطوارئ على محتكري السلع الاستراتيجية ؟