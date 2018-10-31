ندوة للتوعية بسرطان الثدي في جامعة عين شمس.. 12 نوفمبر

ينظم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وكلية التجارة بجامعة عين شمس، بالتنسيق مع مؤسسة بهية، ندوة؛ للتوعية بمرض سرطان الثدي، وذلك يوم الإثنين الموافق 12 من نوفمبر المقبل.



وأوضحت د. جيهان رجب وكيل كلية التجارة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ومنسق الندوة أن الندوة تهدف إلى التعريف بمرض سرطان الثدي، والتوعية بأهمية الكشف المبكر عنه وأعراضه وطرق الوقاية منه، كما تستهدف الجمهور العام وليس السيدات فقط.



وأشار سمير عبد الناصر، أمين عام الجامعة، والمشرف العام على الندوة، أن الندوة يحاضر بها أحد الأطباء الجراحين المتخصصين في مثل هذا المرض، كما ستشمل الندوة جزءا تعريفيا بمؤسسة بهية والخدمات العلاجية والطبية التي تقدمها.



تقام الندوة تحت رعاية د. عبد الوهاب عزت رئيس الجامعة، ود. نظمي عبد الحميد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ود. خالد قدري عميد كلية التجارة ، وإشراف سهيل محمود حمزة أمين مساعد قطاع شئون خدمة المجتمع و تنمية البيئة.