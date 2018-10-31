حملة لتجميل الارصفة ودهان البردورات بشوارع مدينة العريش ..صور

قامت رئاسة مدينة العريش، بحملة لتجميل الارصفة ودهان البردورات بشوارع مدينة العريش بالتعاون مع المواطنين بناء على توجيهات اللواء وليد المعداوي رئيس مدينة العريش في إطار خطة تجميل العاصمة .



وقال اللواء وليد المعداوى رئيس مركز ومدينة العريش، إن الحملة بدأت بشارع الفاتح وحى آل أيوب بالتعاون مع أهالى المنطقه والمجتمع المدنى، ومقررا أن تتواصل حتى منطقة الخلفاء الراشدين.



وأوضح رئيس مدينة العريش، أن الحملة تتضمن رفع مخلفات وأعمال نظافة ودهان الأرصفة والبردورات

