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فن

حسين الجسمي يطرح أغنية شفتك

الخميس 01/نوفمبر/2018 - 03:18 م
صدى البلد
أحمد إبراهيم
طرح المطرب الإماراتي حسين الجسمي، أغنيته الجديدة "شفتك"، وذلك على قناته الرسمية على "يوتيوب" وهي الأغنية التي انتظرها جمهوره وكان قد روج لها كثيرا على صفحته الخاصة.

الأغنية ألحان الحساس، أشعار مانع بن سعيد العتيبة، وتوزيع حسام كامل.

وشارك الجسمي مؤخرًا في احتفالية انتصارات أكتوبر وطرح أغنية جديدة بهذه المناسبة وهي بعنوان "متخافوش على مصر" ولاقت إعجاب الجميع.
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