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رياضة

السولية ينضم لقائمة هدافي الأهلي في البطولات الإفريقية

الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 11:32 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
نجح عمرو السولية، لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في افتتاح أول أهدافه بقميص النادي الأهلي في الموسم الحالي، بعدما تمكن من تسجيل هدف الأهلي الثاني في مرمى الترجي الرياضي التونسي لحساب ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وسجل " السولية" أول أهدافه بقميص النادي الأهلي في البطولات الإفريقية معلنًا انضمامه إلى قائمة هدافي الأهلي في البطولات الإفريقية والتي يتصدّرها الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي الحالي برصيد 37 هدفا.

وكسر عمرو السولية صيامه التهديفي بقميص النادي الأهلي بعد مرور 203 أيام عندما كانت شباك فريق الداخلية آخر من استقبلت هدفًا بقميص السولية وذلك في ثمن نهائي كأس مصر في الثالث عشر من أبريل الماضي.
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