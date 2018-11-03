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رياضة

رضا البلتاجي: الأهلي استفاد من التحكيم أمام الترجي.. فيديو

السبت 03/نوفمبر/2018 - 02:02 ص
صدى البلد
نور عادل
فجر رضا البلتاجي، الحكم الدولي السابق، مفاجأة كبرى عن حكم مباراة الاهلي والترجي التونسي التي أقيمت أمس الجمعة في اطار ذهاب نهائي دوري ابطال افريقيا 2018 باستاد الجيش ببرج العرب.

وقال رضا البلتاجي إنه يملك العديد من التحفظات على أداء حكم مباراة الأهلي والترجي التونسي وان الأداء التحكيمي لا يليق بكون تلك المباراة نهائي دوري ابطال افريقيا.

وأكد البلتاجي، خلال لقائه مع الكابتن زكريا ناصف، ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»،أن النادي الأهلي استفاد من قرارات الحكم في ركلة الجزاء الثانية والتي احتسبت في المباراة التي انتهت بفوز المارد الأحمر بنتيجة 3-1.
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