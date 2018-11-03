رضا البلتاجي: الأهلي استفاد من التحكيم أمام الترجي.. فيديو

فجر رضا البلتاجي، الحكم الدولي السابق، مفاجأة كبرى عن حكم مباراة الاهلي والترجي التونسي التي أقيمت أمس الجمعة في اطار ذهاب نهائي دوري ابطال افريقيا 2018 باستاد الجيش ببرج العرب.





وقال رضا البلتاجي إنه يملك العديد من التحفظات على أداء حكم مباراة الأهلي والترجي التونسي وان الأداء التحكيمي لا يليق بكون تلك المباراة نهائي دوري ابطال افريقيا.



