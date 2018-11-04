ضبط لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي بمركز ملوى بالمنيا

ضبطت مديرية الطب البيطري بالمنيا، بالتنسيق مع مباحث التموين 1027 كيلو لحوم بقرى غير صالحة للاستهلاك الآدمي قبل تداولها وبيعها في الأسواق للمواطنين.





جاء ذلك خلال حملة تفتيشية مكبرة نظمتها مديرية الطب البيطري بمركز ملوى بالتعاون مع الجهات المعنية، وذلك فى إطار ضبط الأسواق والحد من انتشار ظاهرة الذبح خارج المجازر والحفاظ على الصالح العام.





قال الدكتور محمد عثمان مدير مديرية الطب البيطري، إن إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بالمديرية حررت خلال الحملة 3 محاضر لاجمالى 1027 كجم لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي منها 997 كجم لحوم بقرى و 30 كجم كبدة مستوردة منتهية الصلاحية مشيرًا إلى انه تم مصادرة كافة المضبوطات وإعدامها وفقًا للشروط والضوابط المتبعة.



