شاهد .. صابرين النجيلي تبدع في رابع ليالي مهرجان الموسيقى العربية

أبدعت النجمة الشابة "صابرين النجيلي" في الليلة الرابعة من فعاليات مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية السابع والعشرين، المقام على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية بالقاهرة، والذي يحمل اسم الفنانة الراحلة "شادية".



واعتلت "صابرين" خشبة المسرح على أنغام أغنية "قولوا لعين الشمس"، وسط ترحيب حار من الحاضرين، الذين حرصوا على حضور الحفل، كما قدمت أيضًا خلال الحفل أغنية "أوعدك"، التي تفاعل معها الحضور بشدة.



يذكر أن المهرجان يقام هذا العام في الفترة من 1 حتى 12 نوفمبر، ويضم 43 حفل فني على 7 مسارح هي "الكبير، الصغير، معهد الموسيقى العربية، الجمهورية، دمنهور، الإسكندرية، طنطا"، بمشاركة 72 فنان وفنانة من 8 دول عربية هي "مصر، السعودية، الكويت، تونس، العراق، لبنان، البحرين، الأردن"، ووقع الاختيار على النجمة الراحلة "شادية" لتكون شخصية هذا العام.



كما يتم إهداء الدورة إلى روح كل من الموسيقار الراحل" ميشيل المصري"، وعازف الكمان "سعد محمد حسن".