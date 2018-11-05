الخلصي: أهلا بالأهلي وجمهوره في بلدهم الثاني تونس وهذا تفسير تغريداتي.. فيديو



فسر الإعلامي التونسي هشام الخلصي تغريدته التي أثار بها الجدل عقب مباراة الأهلي والترجي التونسي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.



وقال هشام الخلصي في تصريحات تلفزيونية لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "كنت اقصد 3 نقاط من تغريدتي وهي الاثارة والحماس والكرة الجميلة، فقط هذا ما كنت اقصده".



متابعًا "ننتظر الأهلي وجمهوره في بيتهم الثاني في تونس، العلاقة بين مصر وتونس لا تحتاج لكلام كثير والجميع يعلم ان الاحترام يسود علاقتنا طوال التاريخ".



وأضاف الإعلامي التونسي "اهلا بالأهلي وجمهوره في بيتهم الثاني في تونس، ومتأكد ان منتخب تونس سيلاقي ترحيبا كبيرا في بلدهم الثاني في مصر".