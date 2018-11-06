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محافظات

محافظ الإسكندرية يشكل لجنة لتطوير المدارس والعملية التعليمية

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 08:23 م
الدكتور عبد العزيز
الدكتور عبد العزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية
أحمد عبد العزيز
عقد الدكتور عبد العزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، اجتماعا اليوم مع أعضاء مجلس النواب ، ومسئولي مديرية التربية والتعليم ، وذلك لمناقشة أهم المشكلات التي تواجه العملية التعليمية والمدارس بالثغر وبحث سبل التعاون لحلها في أسرع وقت ممكن.

جاء ذلك بحضور اللواء أحمد بسيوني، سكرتير عام المحافظة، واللواء حمدي الحشاش، السكرتير العام المساعد وآمال عبد الظاهر وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية .

وأكد "قنصوة" أن العملية التعليمية والاهتمام بها، هي أساس بناء أي دولة وتقدمها، فالتلاميذ هم أمل مصر ومستقبلها، لذا لابد من توفير كافة الأجواء المناسبة للعملية التعليمة للنهوض بها، والتي تأتي بالتعاون بين الجميع وبذل أقصى جهد ممكن لتحقيق ذلك.

واستمع المحافظ من النواب إلى كافة المشكلات التي تواجه المدارس كل في نطاق دائرته، والتي كان أهمها الكثافات المرتفعة في عدد التلاميذ وعجز المدرسين في بعض المواد الدراسية خاصة في الأماكن البعيدة مثل العامرية وبرج العرب، وكذا احتياج بعض المدارس إلى إجراء الصيانة والتجديدات اللازمة، فضلا عن المستلزمات والتجهيزات التي تحتاجها المدارس مثل التخت ومعدات المعامل وغيرها من الوسائل التعليمية

وأوضح قنصوة أنه تم تشكيل لجنة بالمحافظة تختص بملف التعليم يشارك بها أساتذة الجامعة والتعليم والمجتمع المدني وجميع الجهات ، وتختص اللجنة بدراسة احتياجات المدارس لتطويرها، حيث تم اختيار ٣٠ مدرسة على مستوى الإدارات التعليمية للوصول بها للنموذجية ، ليتم تطبيق هذا النموذج عقب ذلك على كافة مدارس الثغر.

وأشار إلى أنه جاري الانتهاء من إنشاء ٤٠ مدرسة لتبدأ الدراسة بها مع بداية العام الدراسي الجديد والتي ستساهم بشكل كبير جدا في حل أهم مشكلات العملية التعلمية وهي كثافة الفصول، فضلا عن ٦٢ مدرسة جاري الانتهاء من اعتماد إنشاءها وتطويرها .
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