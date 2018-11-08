وصول الفوج السياحي الأول من أذربيجان لمطار شرم الشيخ.. صور

وصل، مطار شرم الشيخ الدولي، اليوم "الخميس"، الفوج السياحي الأول من أذربيجان على خطوط Azerbaijan Airlines من مطار Baku، في إطار جهود السفارة المصرية في باكو نحو تنشيط السياحة الوافدة من أذربيجان إلى مصر لزيارة المقاصد السياحية المصرية.



وحرصت إدارة مطار شرم الشيخ على تخصيص فريق من العلاقات العامة لإنهاء إجراءات وصول الفوج السياحي، كما تم استقبالهم بالورود وفرقة الفنون الشعبية.



جدير بالذكر أن مصر وأذربيجان، دشنا اليوم الخميس، الخط الجوي المباشر بين مدينتي شرم الشيخ وباكو؛ لدعم وسائل المواصلات وزيادة التبادل التجاري وتنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وكللت الجهود المصرية بالنجاح في تسيير رحلات سياحية منتظمة بين المدينتين اعتبارًا من اليوم باستخدام طائرات الشركة الوطنية الأذربيجانية "AZAL"، بعد أنْ تمّ التغلب على معوقات تشغيل خط الطيران المباشر بين البلدين على مدى السنوات الماضية.



ومن المقرر أن تكون الرحلة أسبوعية كل خميس، بين باكو وشرم الشيخ، وسيتم زيادة عدد الرحلات فيما بعد، ومتوقع أن تصل معدلات التبادل السياحي بين البلدين إلى نحو 300 ألف سائح سنويًّا.