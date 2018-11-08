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تعليم

3000 من طلاب المعاهد يشاركون في دورة الصداقة للألعاب الرياضية

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 07:36 م
صدى البلد
عمرو ممدوح
اختتمت إدارة النشاط الرياضي بالإدارة العامة لرعاية الطلاب بالتعاون مع قطاع الأنشطة بوزارة التعليم العالي، دورة الصداقة للألعاب الجماعية بالقاهرة، بحضور الدكتور طايع عبد اللطيف مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية، تحت رعاية د.خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وتنفيذا لاستراتيجية الوزارة واهتمامها بالانشطة الطلابية لبناء الشخصية المصرية.

وشارك عدد ٦٧ معهدا بإجمالي ١٩٦٠ طالبا وطالبة، وقد أسفرت البطولة عن نتائج المركز الأول لكل من المعهد العالي للهندسة بالشروق بكرة اليد، طلبة، المعهد العالي للدراسات المتطورة القطامية بكرة اليد طالبات، معهد طيبة العالي بالمعادي بكرة الطائرة طلبة، المعهد العالي للدراسات النوعية بالحجاز لكرة الطائرة طالبات.

كما فازت بالمركز الأول الأكاديمية الحديثة بالمعادي لثلاثيات كرة السلة طلبة؛ والمعهد العالي لتكنولوجيا العاشر لثلاثيات كرة السلة طالبات؛ ومعهد طيبة العالي بالمعادي لخماسيات كرة القدم طلبة؛ والمعهد العالي للدراسات المتطورة بالقطامية لخماسيات كرة القدم طالبات؛ والمعهد الفني الصناعي شبرا لخماسيات القدم طلبة.

جدير بالذكر ان بطولة كرة القدم ضمن العاب دورة الصداقة لمعاهد القاهرة اختتمت يوم الخميس الاول من نوفمبر حيث شارك عدد ٤٤ معهدا بواقع ٨٨٠ لاعبا، وقد أسفرت البطولة عن حصول كل من المعهد العالي للدراسات المتطورة القطامية على المركز الأول،
ومعهد طيبة العالي بالمعادي على المركز الثاني، والمعهد العالي للحاسبات ونظم المعلومات بالتجمع الأول على المركز الثالث.

وتستمر المنافسات الرياضية بين معاهد منطقة غرب الدلتا، التي ينظمها المعهد العالى للسياحة والفنادق في "السيوف"، بمشاركة ٩٨٠ طالبًا وطالبة يمثلون ١٨ معهدًا بمحافظتى الاسكندرية والبحيرة، والتي تستمر حتى العاشر من نوفمبر، كما تستعد منطقة وسط الدلتا قويسنا لافتتاح بطولة الصداقة الرياضية في ٢٨ نوفمبر وحتى ٨ ديسمبر.

ويشرف على فعاليات دورة الصداقة كل من السيد عطا وكيل اول وزارة التعليم العالي، ورئيس قطاع التعليم، واحمد ابو المحاسن مديرعام الادارة العامة لرعاية الطلاب؛ سونية عبد الحميد كبير أخصائيين النشاط الرياضي، د. محمد فرغلي مدير إدارة النشاط الرياضي؛
واشتملت البطولة على ألعاب خماسيات كرة القدم، والكرة الطائرة، وثلاثيات كرة السلة وكرة اليد، طلبة وطالبات للمعاهد العليا والمتوسطة التابعة والخاضعة لوزارة التعليم العالي، وايضا المعاهد الخاصة خلال الفترة من ٢١ اكتوبر، وتستمر فعاليات دورة الصداقة بين المعاهد على مستوى الجمهورية حتى منتصف ديسمبر ٢٠١٨.
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