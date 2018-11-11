لماذا ندعو الله ولا يستجاب لنا.. الإفتاء ترد

ورد سؤال للشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، مضمونه «ندعو الله ولا يستجاب لنا فهل نستمر فى الدعاء؟».



وأجاب ممدوح، قائلًا: "الله عز وجل قال فى كتابه الكريم { ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ}، فلم يعبر بثم التى تفيد التراخى ولا بالفاء التى تفيد التعقيب ولكنه عز وجل قال إدعونى أستجب لكم لكنه لم يحدد لنا الزمن فطلب منا الدعاء وضمن لنا الإجابة لكن فى الوقت الذى يريد لا فى الوقت الذى تريد، مُشيرًا الى أنه عز وجل قد لا يستجيب اى بمعنى انه لا يحقق مقتضى الدعاء ويدخر ثواب هذا الدعاء فى الأخرة فمن الممكن ان تكون هناك حكمة ربانية فى هذا.



وأشار إلى أن الدعاء عبادة فضلًا عن أنه يرد القضاء فيجوز أن ندعو ونلح فى دعائنا لله عز وجل، فقد يتغير الحاصل بالدعاء.

