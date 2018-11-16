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ملحمة مصرية جديدة.. من غاسل صحون في اليابان إلى مترجم الملوك والرؤساء

الجمعة 16/نوفمبر/2018 - 02:00 ص
صدى البلد
عبد الخالق صلاح
قال الدكتور المؤمن عبد الله أحد المصريين النابغين المقيمين في اليابان والذي يعمل مترجما للملوك والرؤساء؛ أنه خرج من مصر وهو لا يملك غير 800 دولار.

وأوضح المؤمن خلال برنامج «مصر تستطيع» المذاع على فضائية «دي إم سي» الذي يقدمه الإعلامي أحمد فايق؛ أنه في بادئ الأمر كان ينوي التعرف على دولة وثقافة جديدة ليس إلا ثم العودة مرة أخرى إلى الوطن؛ مؤكدا أنه فور وصوله اليابان قرر الاستمرار لتعلم اليابانية.

وأشار المؤمن؛ أنه بدأ العمل في أحد المطاعم حيث كان يغسل الصحون؛ ليستطيع أن ينفق على دراسته.
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