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بين الناس

أهالى شارع داير الناحية بالوراق يستغيثون من مياه الصرف الصحى

الأحد 18/نوفمبر/2018 - 10:53 ص
صدى البلد
وسام مختار
أرسل أهالى شارع داير الناحية من شارع التل بوراق العرب محافظة الجيزة، رسالة لخدمة القراء التي يقدمها موقع «صدى البلد»، الإخباري، استغاثوا فيها من انتشار مياه المجارى بمنطقة مجمع المدارس.

وقال الأهالى فى رسالتهم: "شارع داير الناحية امام مدرستين ابتدائي مدرسة الاتحاد الوطني ومدرسة نور المعارف الوضع غير آدمي بالمرة وخطر على أولاد المنطقة اللي مش قادرين يوصلوا لمدارسهم".

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.
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