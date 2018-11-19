هانى رمزى يهنئ الأمة الإسلامية بالمولد النبوى

هنأ الفنان هانى رمزى الأمة الإسلامية بحلول المولد النبوى الشريف، وذلك عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر".
وقال هانى رمزى في تدوينة له اليوم: "كل سنة وأنتم طيبين أعاده الله عليكم بالخير واليمن والبركات".
يذكر أن آخر أعمال هانى رمزى كان فيلم "قسطى بيوجعنى" والذى شاركته البطولة فيه مايا نصرى وتأليف وإخراج إيهاب لمعى.
وقال هانى رمزى في تدوينة له اليوم: "كل سنة وأنتم طيبين أعاده الله عليكم بالخير واليمن والبركات".
يذكر أن آخر أعمال هانى رمزى كان فيلم "قسطى بيوجعنى" والذى شاركته البطولة فيه مايا نصرى وتأليف وإخراج إيهاب لمعى.