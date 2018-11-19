ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

هانى رمزى يهنئ الأمة الإسلامية بالمولد النبوى

الإثنين 19/نوفمبر/2018 - 08:21 م
صدى البلد
أحمد إبراهيم
هنأ الفنان هانى رمزى الأمة الإسلامية بحلول المولد النبوى الشريف، وذلك عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر".

وقال هانى رمزى في تدوينة له اليوم: "كل سنة وأنتم طيبين أعاده الله عليكم بالخير واليمن والبركات".

يذكر أن آخر أعمال هانى رمزى كان فيلم "قسطى بيوجعنى" والذى شاركته البطولة فيه مايا نصرى وتأليف وإخراج إيهاب لمعى.
loading...

ترشيحاتنا

مندوبة وسط أفريقيا بمنظمة الغذاء العالمي تدشن هاشتاج #صباح_الإنسانية للسيسي

الضرائب العقارية: 30 يونيو آخر موعد لتقديم الإقرارات

5 مطالب لجماهير الأهلي من إدارة النادي حتى تعود البطولات ..فيديو

غادة عادل تنهار من البكاء: مبحبش حد يقول لي عينيك حلوة.. فيديو

تونس تهدد مشاركة أزارو مع الأهلى ضد الوصل الإماراتى

شيطان الإنس يقبض روح خالته وزوجها

الكاف يدرس نقل مقره من 6 أكتوبر خلال الفترة المقبلة

النيابة تحقق بشأن مزاعم إدراج نائبة كويتية على قوائم الوصول

تريند النجوم على تويتر في أسبوع..هنا شيحة تتصدر اليوم بعد نشر أحمد فلوكس صورة من شهر العسل بدبي.. و#غادة_عبدالرازق_أفشل_ممثله يشعل مواقع التواصل الاجتماعي.. وأحمد زكي وهند رستم حاضران بذكرى ميلادهما

الكويت : الشجرة الملعونة وراء غرق البلاد بالسيول

حبس عاطل قتل خالته وزوجها للخلاف على الميراث بروض الفرج

أحمد موسى: أردوغان لا يستطيع فرض عقوبات على السعودية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محافظ بورسعيد يستقبل موكب الطرق الصوفية أمام المسجد العباسي

رامي مالك يتألق مع حبيبته لوسي في حفل Governors Awards بـ لوس أنجلوس.. صور

درة تخطف الأنظار بفستان أسود جرئ

صدمة غادة عادل وإنجي علي بعد بلوغهما سن الشيخوخة.. فيديو وصور

زينة تبهر متابعيها بإطلالة جديدة .. صور

فيديو

النجار: السيسي يركز على دور المؤسسات الدينية في مواجهة الفكر المتطرف.. فيديو
الصحة: 10 ملايين مواطن خضعوا لفحص فيروس سي .. فيديو
كارثة .. طفل يدفع بآخر إلى سلم كهربائي ويتسبب في سقوطه.. فيديو
غادة عادل تنهار من البكاء: مبحبش حد يقول لي عينيك حلوة.. فيديو
الزنط: السيسي أعاد هندسة علاقات مصر الخارجية بشكل محترم ..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد سن قانون لتنظيم عمل الباعة الجائلين؟

هل تؤيد سن قانون لتنظيم عمل الباعة الجائلين؟