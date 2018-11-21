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حوادث

القبض على 3 متهمين جنائيين بأبوقرقاص بينهم هارب من الإعدام

الأربعاء 21/نوفمبر/2018 - 08:20 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أيمن رياض
تمكنت وحدة مباحث أبوقرقاص من القبض على أخطر تشكيل عصابي مكون من ثلاثة أفراد بينهم متهم محكوم عليه بالإعدام.

تلقى اللواء مجدي عامر مدير أمن المنيا، إخطار من اللواء مجدي سالم مدير المباحث الجنائية بالمديرية بتوافر معلومات لدى المقدم هشام العسقلانى رئيس وحدة مباحث ابوقرقاص مفادها تردد ثلاثة عناصر إجرامية شديدي الخطورة بينهم متهم محكوم عليه بالإعدام وآخر في اقتحام مركز شرطة أبوقرقاص ومتهمين بقضايا قتل وسطو مسلح وفرض السيطرة وترويع يترددون على عزبة جورجي بين الحين والأخر.

عقب تقنيين الإجراءات تم تشكيل فريق بحث جنائي ضم المقدم هشام العسقلاني والرائد محمد بكر معاون أول مباحث أبوقرقاص والنقباء إسلام زين وأحمد النجار ومحمد زيدان من قوة وحدة المباحث وتشكيل مأمورية داهمت منازل المتهمين بعد استئذان الجهات القضائية.

حيث تم ضبط أحمد خ ت ٤٨ سنة فلاح ومقيم عزبة جورجى القبلية، محكوم عليه بالإعدام والمؤبد والعديد من الجنايات والضبط والإحضار في قتل عمد وشروع في قتل ومقاومة سلطات وإطلاق أعيرة نارية وبحوزته بندقية آلية، وشقيقه طه ٤٥ سنة فلاح ومقيم بذات القرية والمحكوم عليه في عدة أحكام جنائية منها المؤبد والمطلوب ضبطه وإحضاره في عدد ٤ قضايا ما بين القتل العمد والشروع في القتل ومقاومة السلطات وإطلاق الأعيرة النارية.

ومحمد ز ع ع ٤٥ سنة سائق ومقيم القشيري وبحوزته بندقية آلية محكوم عليه بالمؤبد ٢٥ سنة في اقتحام مركز شرطة أبو قرقاص والمطلوب ضبطه وإحضاره في قضية مقاومة سلطات وإطلاق الأعيرة النارية وبحوزته بندقية آلية وبحوزتهم أسلحة وذخائر.

وبالفحص الجنائي لسجلهم الإجرامي تبين فضلا عن الجرائم السالف الإشارة إليها أن الأول والثاني مطلوبين كطرف خصومة مازالت قائمة مع أحد المطلوبين جنائيا وعائلته.
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