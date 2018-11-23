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هطول أمطار غزيرة على القاهرة والجيزة

الجمعة 23/نوفمبر/2018 - 09:08 ص
الجو في القاهرة
الجو في القاهرة
أخبار البلد
تشهد منطقة القاهرة الكبرى اليوم الجمعة، سقوط أمطار غزيرة، مع انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة، على أغلب الأنحاء، وتظل الرؤية غائمة جزئيًا.

وعلى مستوى الجمهورية، توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، سقوط الأمطار اليوم، الجمعة، مع تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء، المصحوبة بتساقط الأمطار على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة وسيناء والتي تكون غزيرة ورعدية أحيانًا ومتوسطة الشدة على مناطق من شمال الصعيد وجنوبًا على مدينتى حلايب وشلاتين.
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