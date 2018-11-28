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برلمان

برلماني يطالب بتوفير ملاعب بديلة بعد إزالة المقامة على أراض زراعية

الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 11:57 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ماجدة بدوي
طالب النائب ماجد طوبيا، عضو البرلمان، الحكومة ووزارة الشباب بتوفير بدائل للملاعب بمراكز الشباب بالقرى والمراكز والنجوع على مستوى الجمهورية، خاصة محافظات الصعيد التي تتم إزالتها الآن، والتي تم بناؤها على أراضٍ زراعية بعد 2011، خاصة أن الملاعب بالقرى والمراكز هي المتنفس الوحيد لشباب تلك المناطق ويمارسون فيها هوايتهم المفضلة.

وأكد "طوبيا"، في بيان اليوم، الأربعاء، أنه مع الإزالة وضرورة وقف التعدى على الأراضي الزراعية، ولكن فى نفس الوقت لابد من توفير البديل للملاعب او المساكن للأسر غير القادرة، والتي قامت بالبناء على الأراضي الزراعية، وذلك حتى لا يتحول القرار لعبء على بعض المواطنين والأسر غير القادرة التى لجأت للمخالفة لعدم وجود بديل، وفى النهاية يتم إزالة التعديات بشكل كامل حتى لا تجد هذه الأسر نفسها فى الشارع.

وقال النائب إن الملاعب الخاصة التى تم إنشاؤها فى عدد من قرى ومراكز محافظات الصعيد والوجه البحرى تعد وسيلة بديلة لعدم وجود مراكز شباب وإزالة هذه الملاعب التى لا يختلف أحد على أنها تمثل تعديات ومخالفات صريحة يعنى حرمان الشباب من ممارسة الرياضة وأنهم يصبحون عرضة للأفكار المتطرفة فى الوقت الذى تشجع الدولة الاستثمار فى الشباب والرياضة.
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