أسماء الضحايا الـ15 في تصادم سيارتي أجرة بالوادي الجديد

لقي خمسة أشخاص مصرعهم، منذ قليل، وأصيب 10 آخرون؛ إثر تصادم سيارتي "ميكروباص" أجرة، على طريق "الخارجة- الداخلة" بمحافظة الوادى الجديد.





وتُوفي كل من "محمد سيد عبد الحسيب، فتحية حامد سيد، جيهان جمال الدين، محمد عثمان عكاشة، إسماعيل أحمد محمود".





فيما أصيب كل من "زينب محمود عبد العال، ٢٢ عامًا، جمال حامد سيد، ٥٠ عامًا، محمود شعبان كمال الدين، ٢٨ عامًا، عبدالله سفينة أحمد، ٥٢ عامًا، إسراء مجدي عبد الحي، ٢١ عامًا، فاطمة منصور، ١٨ عامًا، زهراء نصر رفاعي، ٢٥ عامًا، محمد سعد محمود، ١٨ عامًا، وهاني عيد على، ٢٥ عامًا".