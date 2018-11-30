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تعليم

رئيس تحالف ألماني: جاهزون لإنشاء الجامعة التطبيقية في العاصمة الإدارية

الجمعة 30/نوفمبر/2018 - 04:00 م
صدى البلد
أ ش أ
أكد اندرياس زابي، رئيس الجامعة التطبيقية للاقتصاد والقانون في برلين، ورئيس تحالف الجامعات التطبيقية في ألمانيا، أن علاقة التعاون بين مصر وألمانيا ممتدة عبر سنوات طويلة وأنه سعيد بإنشاء الجامعة الألمانية الدولية "جامعة للعلوم التطبيقية في العاصمة الإدارية الجديدة، والتي ستوفر فرص عمل للخريجين، فضلا عن التعاون بين الجانب الأكاديمي والصناعي، مشيرا إلى وجود قاعدة عريضة من المؤسسين الذين سيقدمون خبراتهم لمصر.

وأضاف زابي في كلمته خلال اللقاء التحضيري مع السفير بدر عبدالعاطي سفير مصر في ألمانيا والدكتور أشرف منصور، رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية في القاهرة، استعدادا لإنشاء الجامعة التطبيقية في مصر، أن التحالف يرغب في نقل الخبرات لسوق العمل المصري، مشيدا بحماسة الدكتور أشرف منصور رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية في مصر، قائلا: "نثق في أن الجامعة ستكون في مصاف الجامعات بالعالم"، موضحا أنه يتطلع لوضع حجر أساس الجامعة في مصر قريبا.

في السياق ذاته، قال الدكتور أشرف منصور، رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية في مصر، إن هناك مقالة تم نشرها يوم 23 نوفمبر الجاري، في مجلة أخبار الجامعات على مستوى العالم يتحدث عن التعليم العالي في إفريقيا وتم ذكر الجامعة الألمانية فيها باعتبارها أول جامعة ثنائية القومية خارج حدود ألمانيا، كما تحدثوا عن مشروع الجامعات التطبيقية الجديدة باعتبارها عمود أساسي للتوسع في التعليم العالي العابر للحدود، لافتا إلى أن هذا المقال يدل على أهمية موقع مصر بالنسبة لألمانيا.

وأضاف منصور، أن العمل على إنشاء الجامعة الألمانية الدولية "جامعة للعلوم التطبيقية في العاصمة الإدارية الجديدة، يسير بالتوازي بين مصر وألمانيا، لافتتاحها في عام 2020، موضحا أن ممثل التحالف زار العاصمة الإدارية، وفي الجانب المصري بوعده بموافقة مجلس الوزراء على اتفاقية إنشاء الجامعة.

وأكد منصور، أن تعاون 10 جامعات لإنشاء الجامعة الألمانية الدولية "جامعة للعلوم التطبيقية في العاصمة الإدارية الجديدة، تعد شهادة لمصر والدبلوماسية المصرية وشهادة للعلاقات المصرية الألمانية.

وأعلن منصور، أن هناك وفدا إفريقيا زار الجامعة الأسبوع الماضي، وأنه سيتوجه قريبا إلى جنوب إفريقيا، حيث أن الجامعة الألمانية ستكون مركز لإفريقيا والجامعة الألمانية بالقاهرة ستدعم الأساتذة الأفارقة.

وكان مجلس الوزراء قد وافق على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية إنشاء الجامعة الألمانية الدولية "جامعة للعلوم التطبيقية في العاصمة الإدارية الجديدة"، الموقعة بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بجمهورية مصر العربية، والمركز الألماني للدراسات الدولية ممثلًا عن تحالف الجامعات التطبيقية الألمانية.

ومن المقرر أن تمنح الجامعة درجات أكاديمية تعتمد على مناهج ومعايير وقواعد مطابقة لما يتم تقديمه في الجامعات الألمانية المشاركة في تحالف الجامعات التطبيقية الألمانية، وذلك فى عدة تخصصات، منها الهندسة والعمارة، والمعلوماتية وعلوم الكمبيوتر، والاقتصاد وإدارة الأعمال، والإدارة العامة، والتكنولوجيا الحيوية، وتكنولوجيا صناعة الغذاء والدواء.
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