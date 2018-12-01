الطفل آسر يتحدى شيماء سيف فى Miss Understand

شهدت حلقة اليوم الجمعة من برنامج "Miss Understand" والمذاع عبر قناة ON E، تحديا جديدا للفنانة شيماء سيف مع الطفل آسر، من خلال لعبة كشف الكذب.



ووقعت مناوشات بين شيماء سيف والطفل تدعو إلى الضحك من خلال الأسئلة الغريبة، خاصة من إجابات الطفل التى سخر من الفنانة.



برنامج "Miss Understand" يذاع يوم الجمعة من كل أسبوع، فى التاسعة مساء، عبر فضائية "ON E"، والذى تقدمه الفنانة شيماء سيف.